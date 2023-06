Porsche Automobil: Analysten sehen Kursziel bei 74,97 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Porsche Automobil am Finanzmarkt belief sich auf +0,78%. Über die vergangene Handelswoche hinweg konnte das Unternehmen jedoch ein Plus von +1,04% verzeichnen. Die Stimmung der Analysten in den Bankhäusern ist eindeutig – laut ihren Berechnungen liegt das mittelfristige Kursziel bei 74,97 EUR.

• Am 05.06.2023 legte die Aktie um +0,78% zu

• Das Kurspotenzial beträgt bis zu +37,36%

• Starker Kauf-Rat für ca. 75% der Analysten

Dieses Ergebnis würde einem Investitionspotenzial von etwa +37,36% entsprechen und stellt somit eine attraktive Option dar. Von den insgesamt 20 analysierenden Experten raten fünf zum Kauf und zehn weitere bewerten die Aktie als “Kauf”. Fünf weitere Experten geben eine neutrale Einschätzung ab (“halten”). Der Trend-Indikator “Guru-Rating” hat kürzlich seine Bewertung auf...