Porsche Automobil: Analysten sehen Kurspotenzial von +43,07% - Kursziel bei 74,97 EUR

Porsche Automobil hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,11% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,55%. Die Stimmung am Markt ist aktuell optimistisch. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie noch immer nicht richtig bewertet.

Das mittelfristige Kursziel für Porsche Automobil liegt bei 74,97 EUR und bietet somit ein Potenzial von +43,07%. Von insgesamt 21 Experteneinschätzungen empfehlen derzeit 15 Analysten die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Weitere sechs Experten setzen das Rating auf “halten”.

Zusätzlich zum positiven Trend gibt es auch ein gutes Guru-Rating von nunmehr 4,00 nach zuvor 4,00.

Obwohl sich nicht alle Bankanalysten einig sind bezüglich des möglichen Wachstums der Aktie in Zukunft herrscht eine mehrheitlich positive Einschätzung am Markt.