Porsche Automobil: Analysten sehen Kurspotenzial von +41,40% auf 73,95 EUR

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Porsche Automobil an Wert und schloss mit einem Minus von -0,57%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein negativer Trend von insgesamt -1,47%, was eine pessimistische Marktstimmung nahelegt.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 73,95 EUR liegt. Sollte sich dies bewahrheiten, hätte die Aktie noch ein Potenzial für einen Anstieg um +41,40%. Allerdings gibt es auch unter den Experten unterschiedliche Einschätzungen bezüglich der zukünftigen Entwicklung. Während 5 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 10 sie zum Kauf raten (insgesamt also +75%), haben sich fünf Experten neutral positioniert.

Interessant zu erwähnen ist hierbei auch das “Guru-Rating”, das nun bei 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”...