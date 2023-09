Porsche Automobil: Analysten sehen Kurspotenzial von +40,62% - Aktie nicht richtig bewertet

Die Porsche Automobil-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,80% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf -0,84%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Doch laut Bankanalysten wird die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 68,34 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +40,62%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trend-Entwicklung.

Aktuell empfehlen 6 Analysten die Aktien als starkes Kaufsignal und weitere 10 Experten sind optimistisch gestimmt mit einem “Kauf”-Rating. Die Bewertung für “halten” geben 5 Fachleute ab und insgesamt liegt der Anteil positiver Einschätzungen bei +76,19%.

Zusätzlich ist das Guru-Rating...