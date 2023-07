Porsche Automobil: Analysten sehen Kurspotenzial von +37,61% - Aktie nicht richtig bewertet

Nach einer schwachen Kursentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete Porsche Automobil gestern an der Börse ein Minus von 0,11%. Die Stimmung am Markt ist aktuell pessimistisch. Doch Bankanalysten sind anderer Meinung und halten das wahre Kursziel bei 73,95 EUR.

Das bedeutet für Anleger ein Potenzial von +37,61%, falls sich die Expertise der Analysten als korrekt erweist. Fünf Experten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und weitere zehn sprechen eine Kaufempfehlung aus. Fünf Positionieren sich neutral mit “halten”. Das Guru-Rating liegt nun ebenfalls bei 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Insgesamt also eine positive Einschätzung für Porsche Automobil.