Porsche Automobil: Analysten prognostizieren Kursziel von 73,95 EUR

Die Aktie von Porsche Automobil konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,11% verzeichnen. Dieser Trend setzt sich bereits seit fünf Handelstagen fort und zeigt eine positive Tendenz in Höhe von +2,56%. Die Bankanalysten sind der Ansicht, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 73,95 EUR liegt und somit ein Potenzial für Investoren von +37,56% eröffnet wird. Diese Meinung teilen immerhin 75% der Analysten.

Von insgesamt zwanzig Experteneinschätzungen wurden fünf als stark kaufempfehlenswert bewertet während zehn weitere Analysten die Aktie optimistisch als Kauf empfehlen. Fünf weitere Experten haben eine...