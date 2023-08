Porsche Automobil: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 69,36 EUR

Die Aktie von Porsche Automobil hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag mit 0,00% abgeschlossen. Doch laut Experten ist die Aktie aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR – ein Plus von +41,18% im Vergleich zum derzeitigen Wert.

• Porsche Automobil: Am 24.08.2023 mit neutraler Trendentwicklung

• Mittelfristiges Kursziel bei 69,36 EUR – Potenzial von +41,18%

• Anteil optimistischer Analysten: +76,19%

Aktuell sind sechs Bankanalysten der Meinung, dass es sich lohnt in die Aktie zu investieren und sehen diese als “starken Kauf”. Zehn weitere haben das Rating “Kauf” vergeben und bewerten die Zukunftsaussichten positiv aber nicht euphorisch. Fünf Experten halten sich hingegen zurück und empfehlen die Aktie zu “halten”.

Insgesamt sind damit +76,19%...