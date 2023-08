Porsche Automobil: Analysten glauben an Kursanstieg um +36,05%

Die Aktie von Porsche Automobil hat gestern am Finanzmarkt eine negative Performance von -2,22% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Minus auf -3,26%, was pessimistische Signale sendet. Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel von 69,36 EUR haben sollte. Das impliziert ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +36,05%.

Im Moment gibt es geteilte Meinungen bezüglich des Potenzials der Aktie. Während sechs Analysten sie als starken Kauf empfehlen und zehn weitere optimistisch bleiben und zum Kauf raten (jedoch ohne Euphorie), halten sich fünf Experten zurück und...