Porsche Automobil Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von Porsche Automobil hat im letzten Jahr eine Rendite von -15,13 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt Porsche Automobil damit 15,63 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,5 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -0,57 Prozent, und Porsche Automobil liegt aktuell 14,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 49,09 EUR für die Porsche Automobil-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,99 EUR, was einem Unterschied von -6,31 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 46,08 EUR zeigt nur eine geringfügige Abweichung (-0,2 Prozent) vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Porsche Automobil insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,21 Punkten, was darauf hinweist, dass Porsche Automobil weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI (Wert: 49,91) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Porsche Automobil-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Porsche Automobil eingestellt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Porsche Automobil daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, wodurch die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Porsche Automobil von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.