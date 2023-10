Porsche Automobil: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 68,34 EUR

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Porsche Automobil eine negative Kursentwicklung von -0,67% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen bleibt jedoch ein leichtes Plus von +0,65%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 68,34 EUR liegt und somit um +47,70% höher als der aktuelle Wert ist. Sechs Experten geben an, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt und zehn weitere empfehlen ebenfalls zum Kauf. Fünf Experten beurteilen die Aktie als “halten”.

Das Guru-Rating für Porsche Automobil beträgt nun 4,05 nach 4,05 ALT.

Die positive Einschätzung lässt Investoren auf ein großes Kurspotential hoffen. Allerdings sollten Anleger auch mögliche Risiken beachten und eine eigene Entscheidung treffen.