Porsche Automobil Aktie: Der nächste starke Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porsche Automobil liegt derzeit bei 3,3, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Automobilbranche) von 18 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Porsche Automobil derzeit bei 48,74 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 49,09 EUR liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie eine Bewertung von "Neutral" erhält, da die Distanz zum GD200 bei +0,72 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage steht derzeit bei 46,32 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +5,98 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Porsche Automobil in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien führen dazu, dass das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von Porsche Automobil eine Rendite von -9,75 Prozent erzielt, was 6,78 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,98 Prozent) im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt -0,38 Prozent, wobei Porsche Automobil derzeit um 9,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.