Porsche Automobil Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Porsche Automobil gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten weisen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen auf. Es gab 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Porsche Automobil-Aktie für die letzten 200 Handelstage (-7,8 Prozent) vom aktuellen Schlusskurs (45,97 EUR) ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (45,53 EUR) nahe am letzten Schlusskurs (+0,97 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Porsche Automobil-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 3,13, was bedeutet, dass die Börse 3,13 Euro für jeden Euro Gewinn von Porsche Automobil zahlt. Dies ist 84 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt (19) und deutet auf eine Unterbewertung hin. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Porsche Automobil lassen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung schließen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daraus für Porsche Automobil eine eher neutrale Stimmungslage der Anleger, während die charttechnische Analyse und das KGV auf eine Unterbewertung der Aktie hindeuten.