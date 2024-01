Porsche Automobil Aktie: Wohin geht die Reise?"

Die Aktie von Porsche Automobil wird von Analysten als unterbewertet betrachtet, und ihr wahres Kursziel liegt nach ihrer Einschätzung rund 48,19% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklungen

Am 15.01.2024 verzeichnete die Porsche Automobil-Aktie einen Rückgang um -0,51%. Dies führte dazu, dass sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage, also einer vollständigen Handelswoche, auf -3,93% summierten. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch gestimmt ist.

Kursziel

Das aktuelle Kursziel für die Porsche Automobil-Aktie liegt bei 66,30 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt festgestellt wurde. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies Anlegern ein Kurspotenzial von beachtlichen +48,19% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, insbesondere aufgrund des jüngsten Kursverlaufs.

Analystenmeinungen

Aktuell sind 6 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Porsche Automobil ein starker Kauf ist, während 8 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen, allerdings nicht in euphorischer Weise. 7 Experten haben sich neutral positioniert und die Bewertung “halten” vergeben. Insgesamt sind also immer noch 66,67% der Analysten zumindest optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin, trotz seiner vorherigen Position als “Guru-Rating ALT”.

Insgesamt ist die Porsche Automobil-Aktie also Gegenstand verschiedener Meinungen, wobei viele Analysten nach wie vor ein erhebliches Kurspotenzial sehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird.

