Porsche Automobil Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Porsche Automobil schüttet eine Dividendenrendite von 5,45 % aus, was 1,64 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,81 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Porsche Automobil bei 45,22 EUR liegt, was einer Entfernung von -8,98 Prozent vom GD200 (49,68 EUR) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 45,95 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,59 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Porsche Automobil-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche erreichte die Porsche Automobil in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,5 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,45 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,95 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5 Prozent im letzten Jahr, wobei die Porsche Automobil 8,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Porsche Automobil blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Porsche Automobil in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".