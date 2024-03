Porsche Automobil Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Porsche Automobil beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 77,12 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen, dass Porsche Automobil weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Porsche Automobil eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porsche Automobil beträgt aktuell 3, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automobile" als unterbewertet angesehen wird. Aufgrund dieses fundamentalen Gesichtspunkts erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung bei Porsche Automobil in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse ergab 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt.

Aktuell bietet die Aktie von Porsche Automobil eine Dividendenrendite in Höhe von 5,58%, was einen Mehrertrag von 1,86 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".