Porsche Automobil Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Porsche Automobil wird derzeit auf unterschiedliche Weise bewertet, basierend auf fundamentalen und technischen Analysemethoden. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie mit einem Wert von 3,02 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche, die mit einem KGV von 21,11 bewertet werden, um 86 Prozent niedriger bewertet. Dies könnte auf eine Unterbewertung hindeuten, was aus fundamentaler Sicht zu einer guten Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil liegt bei 46,83 EUR, was eine -7,19-prozentige Abweichung vom GD200 (50,46 EUR) darstellt. Dieses Ergebnis wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 45,22 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Porsche Automobil als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein weiteres Kriterium ist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, das derzeit bei Porsche Automobil eine positive Differenz von +1,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Porsche Automobil liegt bei 24,31, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Bewertung von Porsche Automobil, wobei fundamentale Analysen auf eine Unterbewertung und eine positive Dividendenpolitik hinweisen, während die technische Analyse ein neutraleres Bild des Aktienkurses zeigt.

