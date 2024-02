Porsche Automobil Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Aktie von Porsche Automobil wird aufgrund verschiedener Kennzahlen analysiert. So weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 3,13 einen deutlichen Unterschied zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Automobile" auf, die ein KGV von 18,95 haben. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Porsche Automobil mit einer Rendite von -3,5 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 6 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 0,65 Prozent liegt Porsche Automobil mit 4,15 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie mit 46,5 EUR um -5,55 Prozent vom GD200 (49,23 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 45,97 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Porsche Automobil-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Porsche Automobil höhere Dividenden aus als der branchenübliche Durchschnitt. Mit 5,45 % im Vergleich zu 3,81 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" aufgrund der großen Differenz.