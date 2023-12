Porsche Automobil Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Porsche Automobil wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Porsche Automobil in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porsche Automobil liegt mit einem Wert von 3,02 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Automobile" von 20. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Porsche Automobil liegt aktuell bei 46,34, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI für Porsche Automobil die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich für die Porsche Automobil-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 46,76 EUR, was einem Unterschied von -6,59 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 45,39 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.