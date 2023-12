Porsche Automobil Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Porsche Automobil hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobil"-Branche eine Underperformance von -21,42 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu stieg der Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor um 9,57 Prozent, wobei Porsche Automobil um 30,11 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Porsche Automobil in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porsche Automobil liegt mit einem Wert von 3,02 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 21. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Porsche Automobil liegt bei 23,69, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Gesamtbewertung für die Aktie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Einschätzung für Porsche Automobil, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch auf fundamentale Kriterien und die Dynamik des Aktienkurses.

