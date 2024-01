Porsche Automobil Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Porsche Automobil-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 49,98 EUR liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 46,32 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,32 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 45,38 EUR angenommen, was einer Differenz von +2,07 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Porsche Automobil-Aktie wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, führten dazu, dass das Stimmungsbild und die Diskussion als "Schlecht" bewertet wurden.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Porsche Automobil mit einer Rendite von -3,5 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 11 Prozent zurückliegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche von 4,88 Prozent liegt Porsche Automobil mit 8,38 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auf fundamentaler Basis ist Porsche Automobil aus unserer Sicht unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,13 gehandelt wird, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.