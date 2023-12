Porsche Automobil Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI für Porsche Automobil liegt bei 23,69, was eine Einschätzung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beträgt 36,28, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Porsche Automobil bei 50,36 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 48,39 EUR aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,91 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 45,28 EUR, was zu einem Abstand von +6,87 Prozent und somit zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Porsche Automobil in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,54 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 0,89 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -21,42 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,57 Prozent, wobei Porsche Automobil 30,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Porsche Automobil in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Analyse zeigt 9 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Anleger-Stimmung die Gesamtbewertung "Gut".

