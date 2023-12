Porsche Automobil Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung unter den Anlegern für Porsche Automobil ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führte. Darüber hinaus wurde diese Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 7 negative und 0 positive Signale identifiziert wurden. Aufgrund dieses Bildes ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Porsche Automobil ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,13 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent) liegt. In der Branche "Automobile" beträgt dieser Wert 20,46, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Porsche Automobil-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,34 und einen Wert für den RSI25 von 47,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung in beiden Fällen führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Porsche Automobil im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,5 Prozent erzielt, was 16,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 4,11 Prozent, wobei Porsche Automobil aktuell 7,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.