Porsche Automobil Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Porsche Automobil wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,3 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Automobilbranche (18,41) eine Unterbewertung um 82 Prozent darstellt. Dies deutet auf eine positive fundamentale Analyse hin.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Porsche Automobil eine Performance von -9,75 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Automobilbranche (-0,47 Prozent) eine Unterdurchschnittlichkeit von -9,28 Prozent bedeutet. Auch im Sektor der zyklischen Konsumgüter liegt die Rendite mit -0,9 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Porsche Automobil um 8,86 Prozent hinter diesem Wert zurückbleibt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Porsche Automobil liegt derzeit bei 5, was eine positive Differenz von +1,8 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Automobilbranche darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Porsche Automobil in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Allerdings haben statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen ergeben. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Porsche Automobil, mit einer positiven fundamentale Analyse und Dividendenpolitik, jedoch einer Unterperformance in Bezug auf den Aktienkurs und das Anleger-Sentiment.