Porsche Automobil Aktie: Eine neue Chance!

Porsche Automobil wird als unterbewertet betrachtet und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 3,09, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 18,04 entspricht.

Die Anleger-Stimmung für Porsche Automobil ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 8 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung jedoch als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Porsche Automobil-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,85 EUR. Der letzte Schlusskurs von 48,83 EUR weicht nur um -0,04 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs mit 46,17 EUR über dem gleitenden Durchschnitt um +5,76 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Porsche Automobil aktuell 5, was eine positive Differenz von +1,88 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automobile" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.