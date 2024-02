Porsche Automobil Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Porsche Automobil beträgt 58,95 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Für den RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen läuft, beläuft sich der Wert auf 47,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) 48,92 EUR beträgt, während der aktuelle Kurs bei 45,14 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -7,73 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (46,15 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,19 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Porsche Automobil in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,35 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -0,76 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -11,59 Prozent führt. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Porsche Automobil 9,33 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die positiven Meinungen überwiegen in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stufte das Unternehmen daher als "Gut" ein. Letztlich konnten sechs Handelssignale ermittelt werden, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Porsche Automobil sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.