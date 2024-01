Porsche Automobil Aktie: Alles kein Problem!

Porsche Automobil wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Automobile) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,13, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20 entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividende liegt Porsche Automobil mit 5,45 % über dem Branchendurchschnitt Automobile (3,82 %). Die Differenz von 1,63 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Porsche Automobil eine Rendite von -3,5 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automobile" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,14 Prozent, wobei Porsche Automobil mit 8,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie bei 49,96 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 46,82 EUR (-6,29 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 45,4 EUR, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs entspricht (+3,13 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Porsche Automobil eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs und eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse.