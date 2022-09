Porsche-Aktie: Im Dezember bereits im DAX?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Porsche AG legt heute den größten deutschen Börsengang seit einem Vierteljahrhundert hin. Dank einer in Anbetracht der aktuellen Börsenmalaise „phänomenalen Nachfrage“ gibt der Mutterkonzern Volkwagen die Anteile der Luxusmarke zu einem Preis von je 82,50 € aus – also am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne. Wohlgemerkt wird jedoch nur ein Viertel der Vorzugsaktien in den freien Handel kommen. Reicht das dann, um im Dezember geradewegs in den DAX aufzusteigen?

Der größte IPO an ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.