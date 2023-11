Porsche-Aktie im Aufwärtstrend trotz Gewinnrückgang: Konzern bekräftigt Jahresausblick

Trotz eines Gewinnrückgangs in den ersten neun Monaten bestätigt die Porsche SE ihre Prognose für das Jahr 2023.

Die Porsche SE, die Holding der Familien Porsche und Piech und Mehrheitseignerin der Volkswagen-Stammaktien, hat trotz eines Gewinnrückgangs in den ersten neun Monaten ihren Ausblick für 2023 bekräftigt. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Gewinn nach Steuern 2023 voraussichtlich in der unteren Hälfte des prognostizierten Korridors von 4,5 Milliarden bis 6,5 Milliarden Euro liegen. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Gewinn noch bei 4,8 Milliarden Euro lag, ist dies ein Rückgang auf 3,8 Milliarden Euro.

Der bedeutendste Faktor für die Entwicklung der Porsche SE ist der Geschäftsverlauf der Volkswagen AG. Immerhin konnte VW in den ersten neun Monaten des Jahres einen deutlichen Anstieg des Umsatzes verzeichnen, während der Gewinn aufgrund höherer Kosten auf dem Niveau des Vorjahres blieb.

Auch in Bezug auf die Konzern-Nettoliquidität ist Porsche SE für das Jahr 2023 zuversichtlich. Laut Unternehmensangaben wird sich diese weiterhin in der oberen Hälfte des zunächst prognostizierten Bereichs von minus 6,1 Milliarden bis minus 5,6 Milliarden Euro bewegen. Im vergangenen Jahr betrug der Verlust aufgrund von Schulden für den Kauf der Aktien an der Porsche AG im Rahmen des Börsengangs 6,7 Milliarden Euro.

Die Aktie der Porsche SE konnte im XETRA-Handel schließlich um0,91 Prozent auf 44,18 Euro zulegen. Ein ermutigendes Ergebnis für die Investoren, das auch den Ausblick für die Zukunft stärkt.

Trotz des vorübergehenden Gewinnrückgangs bleibt Porsche SE zuversichtlich und bekräftigt ihren Ausblick für das Jahr 2023. Mit einem starken Fokus auf die Geschäftsentwicklung von Volkswagen und einer stabilen finanziellen Lage ist das Unternehmen gut aufgestellt, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Eine vielversprechende Aussicht für die Investoren und ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Porsche SE.

