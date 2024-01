Porsche AG Aktie – Best of Three? Platow Brief kauft. Besser als Volkswagen oder Porsche Holding? Warum?

,

Porsche AG Aktie – in 2023 mit enttäuschender Kursentwicklung. Trotzdem findet der Platow Brief Gründe, die in 2024 für die Aktie sprechen. Das Triumvirat von Volkswagen, Porsche Holding und Porsche AG Aktie im DAX ist für Platow eher ein Malus. Dazu kommt, dass nur die Porsche Vorzüge am Markt gehandlet werden. Aber es gibt Punkte, die gerade für die Porsche AG Aktie sprechen. Es geht um das Bewertunsgniveau der Aktie, um die Ausrichtung auf einen hochmargigen Markt und insgesamt gute Gründe, die einen Kauf gerade dieser „VW“-Aktie attraktiv machen. Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, findet man bei Platow eine klare Handlungsempfehlung: KAUFEN. Warum Platow zu dieser Empfehlung kommt? Lesen:



Porsche – Stimmiges Gesamtbild Porsche hat ein schwaches Jahr hinter sich. Mittlerweile ist der Kurs sogar unter dem IPO-Ausgabepreis von 82,50 Euro gerutscht. Mit einem 2024er-KGV von 14 hat die DAX-Aktie (76,26 Euro; DE000PAG9113) dabei aber trotz zuletzt unveränderter Gewinnschätzungen (EPS-Wachstum: 7% p. a. bis 2025) ein attraktives Bewertungsniveau erreicht. Bei unserer jüngsten Analyse (vgl. PB v. 1.9.23) lag der Gewinnmultiplikator noch bei 18, was uns zu hoch für einen Einstieg erschien.



