Porr Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Porr-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 12,98 EUR gehandelt, was einem Anstieg von +0,62 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch auch eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +2,93 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch sowohl für kurze als auch für längere Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Dividendenrendite liegt die Porr mit 4,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau, was 1,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 2,68) liegt. Damit erhält die Dividendenpolitik der Porr-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 und 25 Tagen. Mit einem RSI von 84,48 wird die Situation der Porr-Aktie als überkauft betrachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 49, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für die Porr-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderung. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

