Porr Aktie: In selten guter Lage!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung bezüglich Porr in den letzten Wochen kaum verändert ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Porr aktuell höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Mit einer Differenz von 1,77 Prozentpunkten (4,45 % gegenüber 2,68 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Porr in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,94 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 4,44 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +7,5 Prozent für Porr entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 6,84 Prozent liegt Porr mit 5,1 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Porr derzeit als "Gut" einzustufen ist. Sowohl der GD200 mit einem Wert von 12,62 EUR, bei einem Kurs der Aktie von 13,96 EUR (+10,62 Prozent), als auch der GD50 mit einem Wert von 12,77 EUR (+9,32 Prozent), zeigen eine positive Abweichung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

