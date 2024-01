Porr Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Porr schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Mit 4,45 % liegt die Dividendenrendite 1,78 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,67 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei 6,74 und damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 24. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält ebenfalls die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Porr-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 12,62 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,54 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +7,29 Prozent, was der Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating einbringt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 12,59 EUR über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +7,55 Prozent bedeutet. Somit erhält die Porr-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Insgesamt bewertet das Unternehmen die einfache Charttechnik also ebenfalls mit "Gut".

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie spielen neben harten Faktoren auch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung eine Rolle. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Somit wird Porr hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

