Porr Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Porr heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 36,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Porr weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Porr weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 47,67), und erhält daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Porr-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Als nächstes vergleichen wir den Aktienkurs von Porr mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie". Porr hat eine Rendite von 5,22 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,25 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Porr mit 1,97 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Porr auf 12,58 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,02 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,45 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 13,32 EUR, was einen Abstand von +5,26 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Aufgrund dieser Faktoren vergeben wir der Aktie die Gesamtnote "Gut".

Schließlich haben unsere Analysten die Stimmung rund um Porr auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Porr aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Porr hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Porr-Analyse vom 29.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Porr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Porr-Analyse.

Porr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...