Porr Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Baufirma Porr hat eine Dividendenrendite von 4,45 Prozent, was 1,11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Analysten bewerten diese Dividendenpolitik als "Gut". In der technischen Analyse wird die Porr-Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen um +4,22 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Porr ist in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Position der Aktie, mit einem RSI7-Wert von 41,03 und einem RSI25-Wert von 57,44, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

