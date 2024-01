Porr Aktie: War das schon alles?

Die Einschätzung einer Aktie umfasst neben harten Faktoren auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, also die allgemeine Stimmung und die Diskussionen im Netz. In Bezug auf die Aktie von Porr zeigt die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung, wodurch Porr insgesamt als "Neutral"-Wert betrachtet wird.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Porr ergeben eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft sind.

Die Dividendenpolitik von Porr wird positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +2,61 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

In der technischen Analyse erhält die Porr-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +5,15 Prozent und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +9,14 Prozent aufweist.

Insgesamt wird Porr sowohl in der einfachen Charttechnik als auch in Bezug auf die Dividendenpolitik positiv bewertet.

