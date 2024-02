Porr Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "TC ENERGY Corp":

Der Aktienkurs von Porr hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um 2,83 Prozent, was bedeutet, dass Porr im Branchenvergleich um +2,38 Prozent outperformt hat. Der Industrie-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,66 Prozent, wobei Porr um 1,56 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie von Porr in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Porr derzeit bei 12,58 EUR verzeichnet, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst lag bei 14 EUR, was einen Abstand von +11,29 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 13,27 EUR erreicht, was einer Differenz von +5,5 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Porr-Aktie ergibt. Insgesamt wird der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Porr in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen der letzten Wochen spricht positiv über den Wert, weshalb das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Aktie von Porr bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Porr-Aktie beträgt aktuell 22, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,45, was darauf hinweist, dass Porr weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Porr damit ebenfalls als "Gut" eingestuft.

