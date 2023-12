Porr Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Henderson Land Development":

Die österreichische Baufirma Porr hat eine Dividendenrendite von 5,26 Prozent, was 2,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der "Bauwesen"-Branche zeigt sich die Aktie als ein lukratives Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Porr eine Performance von 8,74 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um 2,36 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,38 Prozent im Branchenvergleich für Porr. Die mittlere Rendite des "Industrie"-Sektors lag bei 3,8 Prozent, was die Überperformance von Porr um 4,94 Prozent verdeutlicht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Porr-Aktie derzeit überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. In Bezug auf den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Porr.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Porr bei 12,71 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,4 EUR steht. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,44 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 11,66 EUR, was einen Abstand von +6,35 Prozent bedeutet und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Porr-Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

