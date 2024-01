Porr Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Porr-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,74 und damit deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 4,45 Prozent, was 1,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher positiv und vergibt eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat die Porr-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 4,94 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,99 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite von 7,15 Prozent im letzten Jahr gut abgeschnitten. Aufgrund dieser Überperformance wird eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Porr-Aktie mit 12,62 EUR angegeben, während der aktuelle Kurs bei 13,6 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +7,77 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage mit einem Stand von 12,29 EUR kann die Aktie mit einem Abstand von +10,66 Prozent punkten und erhält hier ebenfalls eine positive Bewertung.

Zusammenfassend wird die Porr-Aktie in verschiedenen Kategorien positiv bewertet und erhält insgesamt die Gesamtnote "Gut".

