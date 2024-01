Porr Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Anlegerdiskussionen zu Porr auf den sozialen Medienplattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft wird.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, erscheint die Aktie von Porr auf den ersten Blick preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 6,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 72 Prozent zu einem durchschnittlichen KGV der Branche "Bauwesen" von 24. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Porr mittlerweile auf 12,62 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,6 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,77 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 12,29 EUR, was einer Distanz von +10,66 Prozent entspricht. Auch aus dieser Sicht erhält die Aktie die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,45 Prozent und liegt damit 1,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 2,65). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Porr daher mit "Gut". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

