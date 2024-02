Porr Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie des Bauunternehmens Porr wird derzeit als unterbewertet betrachtet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,48 liegt, was einem Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,51 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Sowohl positive als auch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Porr wurden in den letzten ein bis zwei Tagen nicht diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Porr-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 100 überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal gilt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Was die Dividende betrifft, so ist die Ausschüttung von 4,45 % bei Porr im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (2,67 %) höher zu bewerten, da die Differenz 1,78 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich eine derzeitige Einstufung als "Gut".

