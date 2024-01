Porr Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Porr Aktiengesellschaft verzeichnet eine Dividendenrendite von 4,45 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung ihrer Dividendenpolitik. Auch in der technischen Analyse erhält die Porr-Aktie gute Bewertungen. Der aktuelle Kurs von 13,58 EUR liegt mit 7,61 Prozent über dem GD200 und mit 8,21 Prozent über dem GD50. Diese Werte führen zu einer positiven Bewertung des Aktienkurses. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage erhält die Porr-Aktie ein neutrales Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Branchenvergleich schneidet die Porr-Aktie ebenfalls positiv ab, mit einer Rendite von 11,94 Prozent im Vergleich zu einer durchschnittlichen Rendite von 4,12 Prozent in der Bauwesen-Branche. Insgesamt wird die Porr-Aktie aufgrund ihrer positiven Dividendenrendite, technischen Bewertung und Branchenvergleich mit einem "Gut"-Rating bewertet.

