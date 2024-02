Porr Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Dividendenrendite von Porr beträgt derzeit 4,45 Prozent, was 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Porr daher als "Gut".

Die Anlegerstimmung gegenüber Porr war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Porr daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigten im letzten Monat keine bedeutenden Veränderungen. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Porr-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porr liegt derzeit bei 6,74, was 72 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 24. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

