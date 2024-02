Porr Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten zwei Wochen wurde die Porr von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen bezog sich auf neutrale Themen, was zu der Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führte.

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation in Bezug auf die Porr in den letzten Wochen nur geringe Veränderungen in der Stimmung gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Porr derzeit 0,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage jedoch ergibt sich eine Distanz zum gleitenden Durchschnitt von +2,93 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bauwesen wird die Porr als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,74 im Vergleich zum Branchen-KGV von 24,46. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Sollten Porr Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Porr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Porr-Analyse.

Porr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...