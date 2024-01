Porr Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Porr betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,34 Punkte, was bedeutet, dass Porr momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Porr eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Porr daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 12,62 EUR für den Schlusskurs der Porr-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,38 EUR, was einer positiven Abweichung von 6,02 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (12,51 EUR) liegt mit einer Abweichung von 6,95 Prozent über dem letzten Schlusskurs, weshalb die Porr-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Porr derzeit 4. Dies ergibt eine positive Differenz von +1,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Aus diesem Grund bekommt Porr von den Analysten eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

