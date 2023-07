Porr Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Porr-Kurs wird am 04.07.2023, 04:36 Uhr an der Heimatbörse Vienna mit 12.96 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauwesen".

Unser Analystenteam hat Porr auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Porr. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Porr erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche sind im Durchschnitt um 13,31 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +8,08 Prozent im Branchenvergleich für Porr bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,27 Prozent im letzten Jahr. Porr lag 9,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Porr ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,95 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,97 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

Sollten Porr Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Porr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Porr-Analyse.

Porr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...