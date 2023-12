Popular Capital II Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Popular Capital Ii, so ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 42,29 führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Popular Capital Ii im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +0,84 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine geringe Abweichung von +1,16 Prozent auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.