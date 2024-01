Popular Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Popular":

Die Popular-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 65,19 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 81,09 USD, was einem Unterschied von +24,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 74,24 USD zeigt einen positiven Unterschied von +9,23 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Popular-Aktie also eine positive Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt der Handelsbanken wird Popular als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,11, was einem Abstand von 48 Prozent zum Branchen-KGV von 15,6 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche zeigt Popular eine Performance von 22,89 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,16 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 11,05 Prozent, wobei Popular eine Überperformance von 11,84 Prozent verzeichnete. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Allerdings schüttet Popular derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 135,92 Prozentpunkte (3,06 % gegenüber 138,98 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.