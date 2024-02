Popular Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Popular":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Die Popular-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,55 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 für Popular liegt bei 44,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung für Popular war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Themen besprochen, ohne negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Popular daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Popular negative Ausprägungen aufweisen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt die Popular-Aktie eine Rendite von 24,96 Prozent, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,35 Prozent aufweist, liegt Popular mit 27,31 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.