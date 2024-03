Popular Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Popular":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Popular wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Popular in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Popular liegt bei 38,02, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt also zu einem Rating "Neutral".

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 71,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 84,42 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 83,55 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Popular auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Popular bei 10,97, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" mit 34,28 bewertet werden. Dies zeigt eine Unterbewertung an und führt zu einer Einstufung als "Gut".