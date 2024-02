Popular Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Popular":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Popular-Aktie hat sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Popular-Aktie zweimal ein "Gut"-Rating, einmal ein "Neutral"-Rating und kein "Schlecht"-Rating vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite positiv bewertet. Allerdings erwarten Analysten einen Rückgang des Kurses um 14,26 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 73 USD, was zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt. Die Dividendenrendite der Popular-Aktie beträgt 3,06 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Popular-Aktie liegt derzeit bei 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" eine Unterbewertung darstellt und daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie erhält.